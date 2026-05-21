Brustenga diu que l'objectiu és que Espanya sigui "el primer productor" europeu

BARCELONA, 21 (EUROPA PRESS)
El secretari d'estat d'Indústria, Jordi García Brustenga, ha assegurat que l'objectiu del Govern central és que Espanya sigui "el primer productor d'Europa" del sector automobilístic en un període de tres anys.
Ho ha dit aquest dijous en la presentació a Catalunya del Pla Espanya Auto 2030, en la qual també han participat el president de la Generalitat, Salvador Illa; el CEO de Seat i Cupra, Markus Haupt, i el president d'Anfac, Josep Maria Recasens.
Brustenga ha celebrat que el pla presentat sigui un encert, ja que "ha estat un senyal a la societat, a les empreses, als inversors xinesos i a la Unió Europea" per impulsar el vehicle elèctric.
El secretari d'estat ha explicat que ja ha tingut alguns impactes i ha afegit que abans de l'estiu hi haurà els ajuts del Pla Auto+, la continuació del Pla Moves III.
En tot cas, ha celebrat que Espanya ja ha superat el 20% de vendes de vehicles elèctrics i que s'està aconseguint "que la demanda tiri" de l'electrificació del parc de vehicles.
A més a més, ha valorat que els cinc grups que ja eren presents a Espanya s'han reconvertit cap a l'electrificació, a més de l'aterratge de grups automobilístics xinesos a Espanya.
HAUPT
Haupt ha definit el Pla Auto 2030 com "un pas molt important" per accelerar el canvi, impulsar la mobilitat elèctrica i consolidar Espanya com el líder de l'electrificació a Europa.
No obstant això, ha dit que "és imprescindible" que el pla es tradueixi en mesures concretes, i ha subratllat que respon a les necessitats del mercat amb solucions que ha definit de pràctiques, directes i eficaces.
Ha dit que el mercat demanava estabilitat, confiança i senzillesa, i que s'ha prioritzat els models elèctrics, econòmics i fabricats a Europa.
"Ara és moment de mirar al futur i no ens podem aturar", ha afirmat l'executiu, que ha assegurat que Espanya té tot allò necessari per dissenyar la mobilitat del futur.
RECASENS
Recasens ha explicat que la transformació que viurà el sector automobilístic en els pròxims anys serà "més ràpida i impactarà més profundament" del que s'imagina actualment.
Ha apuntat que el sector "està acostumat a competir", però que no havia tingut mai tants reptes simultanis, en referència a la descarbonització, les crisis geopolítiques o les crisis de materials, entre d'altres.
Sobre el pla, ha dit que és "integral, holístic i inclusiu", i que permet planificar, incentivar i impulsar tant la demanda com l'oferta de vehicles elèctrics.
En tot cas, ha subratllat que el sector ha d'augmentar les inversions en electrificació, cosa que tensionarà els seus comptes per l'augment de les amortitzacions, i que aquestes inversions s'han de fer en intangibles, que són els que permeten augmentar la productivitat.