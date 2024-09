Brussel·les manté els aranzels al cotxe elèctric en fracassar la reunió amb Pequín

BRUSSEL·LES, 19 set. (EUROPA PRESS) -

La Comissió Europea tira endavant amb els aranzels al cotxe de bateria elèctrica importat des de la Xina per compensar els subsidis il·legals de Pequín als seus productors, després que aquest dijous ha acabat sense èxit una reunió a Brussel·les entre el vicepresident econòmic de l'executiu comunitari, Valdis Dombrovskis, i el ministre de Comerç del gegant asiàtic, Wang Wentao, amb la qual han mirat de resoldre la crisi.

"Les dues parts acordem intensificar els esforços per trobar una solució efectiva, aplicable i compatible amb l'OMC (Organització Mundial del Comerç) en el cas dels cotxes elèctrics", ha dit Dombrovskis en un breu comunicat difós per les xarxes socials.

El negociador comunitari ha deixat clar en la declaració que la voluntat d'arribar a un acord es produeix "sense perjudici de la investigació de la Unió Europea i els seus terminis".

Brussel·les aplica des de principis de juliol unes tarifes de fins al 38,1% a l'automòbil de bateria elèctrica importat des de la Xina, una mesura de defensa comercial que és provisional, però que es pot convertir en definitiva si no es forma una majoria suficient en contra dels països de la Unió Europea que la bloquegi en una pròxima votació.

El gravamen, que s'afegeix al 10% que la UE ja aplica a les importacions de vehicles, serà permanent llevat que una majoria qualificada d'estats membres (15 països que sumin com a mínim el 65% de la població total de la UE) hi voti en contra en una reunió tècnica que s'havia de celebrar la setmana vinent però que, fonts europees consultades per Europa Press, situen més endavant, cap al 30 de setembre.