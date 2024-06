Brussel·les salva Espanya de l'expedient de dèficit excessiu tot i el 3,6% del 2023

BRUSSEL·LES, 19 juny (EUROPA PRESS) -

La Comissió Europea ha salvat aquest dimecres Espanya d'un procediment de dèficit excessiu, el primer pas per a un expedient sancionador, malgrat haver tancat l'exercici del 2023 amb un 3,6%, sis dècimes per sobre del llindar del 3% que s'ha reactivat amb les noves regles fiscals després de quatre anys congelades per la pandèmia.

Brussel·les, que ha publicat el paquet de primavera aquest dimecres, ha justificat aquesta decisió basant-se en les previsions econòmiques, tant del Govern central com de la mateixa Comissió, que vaticinen que el dèficit espanyol caurà fins al 3% el 2024, per la qual cosa considera que l'incompliment del llindar és de caràcter "temporal".

Amb l'entrada en vigor de les noves regles fiscals el passat 30 d'abril, es té en compte per primera vegada com un factor rellevant addicional l'increment de la despesa en defensa.

Un altre d'aquests factors rellevants als quals mira Brussel·les és la ràtio de deute públic respecte al PIB, que s'ha de situar per sota del 60% i que a tancament del 2023 va arribar a Espanya al 107,7%, la quarta xifra més alta dels països de la UE per darrere de Grècia (161,9%), Itàlia (137,3%) i França (110,6%).

A més d'Espanya, deu estats membres més també van superar el llindar del 3% del PIB que estableixen les reactivades regles fiscals: Itàlia (7,4%), Hongria (6,7%), Romania (6,6%), França (5,5%), Polònia (5,1%), Malta (4,9%), Eslovàquia (4,9%), Bèlgica (4,4%), Txèquia (3,7%) i Estònia (3,4%).

No obstant això, Brussel·les considera que l'obertura d'un procediment de dèficit excessiu només està justificat per a Bèlgica, França, Itàlia, Hongria, Malta, Polònia i Eslovàquia, que seran objecte de mesures correctives per part de Brussel·les i hauran de fer un ajust estructural del 0,5% del PIB.

D'altra banda, la Comissió ha retirat Espanya, juntament amb França i Portugal, de la llista de països amb desequilibris macroeconòmics, ja que considera que les vulnerabilitats han disminuït.