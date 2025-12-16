Brussel·les proposa permetre una producció "limitada" de cotxes de combustió més enllà del 2035

RAMÓN COMET - EUROPA PRESS - Arxiu
BRUSSEL·LES 16 des. (EUROPA PRESS) -
La Comissió Europea ha proposat aquest dimarts retirar el veto total a la comercialització de vehicles de combustió a partir del 2035 i permetre una producció "limitada" d'aquests automòbils fins a assolir un 10% de les emissions de CO2 permeses el 2021.
Es tracta d'una proposta que atén la relaxació de les normes que reclamaven la indústria i Alemanya, i descarta així la crida d'Espanya i França de mantenir els objectius pactats.
L'oferta de Brussel·les és un primer pas que encara s'ha de negociar entre el Consell i el Parlament Europeu per ser adoptada en la forma definitiva i, segons recalquen fonts comunitàries, en tot cas aquest marge haurà de ser "compensat completament" pels propis fabricants amb "crèdits" obtinguts a partir de l'ús de l'anomenat "acer verd" produït a la UE o de biocombustibles.
L'executiu comunitari insisteix que es tracta d'una flexibilitat que no qüestiona l'objectiu últim d'assolir la neutralitat climàtica a tot estirar el 2050, per la qual cosa els fabricants encara hauran de complir el 2035 un objectiu de reducció del 90% de les emissions vinculades als vehicles de combustió.