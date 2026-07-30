Brussel·les ofereix reforçar el suport a Espanya amb Frontex a Ceuta i reclama al Marroc mesures immediates

Bernd von Jutrczenka/dpa - Arxiu
BRUSSEL·LES 30 jul. (EUROPA PRESS) -
La Comissió Europea ha ofert aquest dijous reforçar el suport a Espanya amb assistència financera, tècnica i operativa, inclòs a través de l'Agència Europea de la Guàrdia de Fronteres i Costas (Frontex), per "controlar la situació" a Ceuta, al mateix temps que ha assegurat que manté contactes amb les autoritats marroquines per garantir que adoptin "mesures immediates" que posin fi a les "perilloses travessies" cap a la ciutat autònoma.
"La protecció de les fronteres exteriors de la Unió és una part crucial dels nostres esforços per lluitar contra la immigració irregular. Estem en contacte amb les autoritats competents davant de l'evolució de la situació a Ceuta", ha assenyalat el comissari europeu d'Assumptes d'Interior i Migració, Magnus Brunner, que ha explicat que ja ha traslladat al ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, la disposició del bloc a incrementar el seu suport.
En concret, Brussel·les planteja recórrer al Frontex, l'agència europea que dona suport als Estats membre en la vigilància i gestió de les fronteres exteriors de la UE, com a part de la resposta comunitària per ajudar a Espanya a gestionar la pressió migratòria a la ciutat, mentre manté contactes amb les autoritats marroquines per tractar d'evitar nous creuaments.
"He traslladat al ministre Grande-Marlaska la disposició de la UE a augmentar el suport a Espanya, també a través de Frontex, per controlar la situació. Així mateix, estem treballant amb les autoritats marroquines per garantir que es realitzen tots els esforços necessaris per impedir aquestes perilloses travessies", ha afegit.
En la mateixa línia, fonts comunitàries han indicat que Brussel·les és "conscient dels últims esdeveniments a Ceuta" i segueix "d'a prop" una situació que continua evolucionant, al mateix temps que han recalcat que "combatre la immigració irregular, protegir la integritat de les fronteres exteriors de la Unió i evitar l'abús" del marc jurídic és "de summa importància".
Així mateix, han celebrat la "estreta cooperació" entre Espanya i el Marroc per fer front a aquests fluxos i "garantir la ràpida tornada d'els qui han entrat a Ceuta il·legalment, de conformitat amb les normes aplicables".
A més, Brussel·les ha insistit que el Marroc segueix sent un "soci clau i de confiança" del bloc en matèria migratòria i ha destacat que ambdues parts han intensificat durant els últims anys la cooperació en gestió de fronteres, lluita contra les xarxes de tràfic de persones i migració, amb l'objectiu ara d'elevar aquesta relació a una associació estratègica i integral.
LA MAJOR CRISI MIGRATÒRIA DES DE 2021
La resposta de Brussel·les arriba després que aquest dijous Ceuta hagi sofert la major crisi migratòria des de maig de 2021, amb l'entrada durant hores de milers de persones, en la seva majoria joves marroquines, però també famílies amb dones i menors, que han accedit a la ciutat autònoma tant nadant com vorejant l'espigó del Tarajal i flanquejant la tanca fronterera.
Davant d'aquesta situació, el Govern espanyol i el Marroc han acordat reforçar la coordinació per retornar "al més aviat possible" a totes les persones que han entrat de forma irregular, mentre el president del Govern, Pedro Sánchez, ha assegurat que tots dos països treballen conjuntament per recuperar la normalitat i el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, es desplaçarà fins a allí aquest divendres per gestionar sobre el terreny la crisi.