Brussel·les multa Temu amb 200 milions per la venda de productes il·legals en la seva plataforma

BRUSSEL·LES 28 maig (EUROPA PRESS) -
La Comissió Europea ha multat aquest dijous amb 200 milions d'euros la plataforma xinesa de venda 'online' Temu per "no identificar, analitzar i avaluar els riscos sistèmics de l'oferta de productes il·legals" en la seva plataforma i el consegüent perjudici per als usuaris, la qual cosa viola les seves obligacions d'acord amb la llei europea de serveis digitals (DSA, per les seves sigles en anglès).
"És hora que Temu compleixi la llei", ha avisat la vicepresidenta de l'executiu comunitari responsable de Sobirania Tecnològica, Seguretat i Democràcia, Henna Virkkunen, en un comunicat per anunciar la sanció, la més elevada fins avui que ha imposat Brussel·les per la DSA.
La sanció és el resultat d'una investigació que es remunta al 2024 per examinar altres càrrecs greus com la manca de mesures per mitigar aquests riscos o el disseny addictiu de la plataforma que, si es confirma, resultaran en noves multes contra Temu, segons fonts comunitàries.
En aquest context, Virkkunen ha volgut deixar clar que les anàlisis de riscos que la DSA requereix a les plataformes de venda 'online' més importants, com és el cas de Temu, "no són mers tràmits burocràtics", sinó la "base" de la regulació europea.
La companyia ara disposa d'un termini de tres mesos, fins al 28 de maig, per presentar un pla d'acció concret amb el qual corregir les irregularitats que, en tot cas, no li evitarà la multa, però sí que l'exposa a una sanció més gran si persisteix en els incompliments. Brussel·les avaluarà el pla per comprovar si compleix els requisits i establir un calendari per posar-lo en pràctica.