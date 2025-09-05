Brussel·les multa Google amb 2.950 milions d'euros per abús de posició en la publicitat 'online'

BRUSSEL·LES 5 set. (EUROPA PRESS) -
La Comissió Europea ha anunciat aquest divendres una multa de 2.950 milions d'euros al gegant tecnològic nord-americà Google per pràctiques abusives en el sector de la tecnologia publicitària (adtech), en afavorir, per exemple, els seus propis serveis en detriment d'altres proveïdors de la competència que també donen servei a anunciants i editors 'online'.
La decisió, que s'esperava des de fa dies però es va especular que estava ajornada per les tensions comercials entre Brussel·les i Washington, implica que Google ha de posar fi immediatament a aquestes pràctiques contra la competència i, alhora, prendre mesures per evitar conflictes d'interessos inherents al llarg de la cadena de subministrament.
Ara Google té 60 dies per informar l'executiu comunitari sobre com pensa procedir. El cas es remunta quatre anys enrere, quan la Comissió Europea va anunciar l'inici d'una investigació en profunditat arran de la sospita de pràctiques il·legals per part de la tecnològica.
"La decisió d'aquest divendres mostra que Google va abusar de la seva posició dominant en la publicitat digital, perjudicant editors, anunciants i consumidors. És un comportament il·legal d'acord amb les normes antimonopoli de la UE", ha resolt la vicepresidenta de la Comissió Europea responsable de Competència, Teresa Ribera, en un comunicat remès després d'anunciar-se la multa.
Ribera també ha advertit que "ara Google ha de presentar una solució seriosa per abordar els seus conflictes d'interès" i que, en cas de no fer-ho, la Comissió "no dubtarà a imposar fortes mesures".
"Els mercats digitals existeixen per servir la gent i s'han de basar en la confiança i l'equitat. I quan els mercats fallen, les institucions públiques han d'actuar per prevenir que els actors dominants abusin del seu poder", ha afegit.