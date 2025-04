Brussel·les multa Apple amb 500 milions i Meta amb 200 per violar la llei europea de mercats digitals

BRUSSEL·LES 23 abr. (EUROPA PRESS) -

La Comissió Europea ha anunciat aquest dimecres una multa de 500 milions d'euros per a Apple i una altra de 200 milions per a Meta pels seus respectius incompliments de la nova llei europea de mercats digitals (DMA, per les seves sigles en anglès), en el que suposa els dos primers casos que Brussel·les resol amb sanció d'acord amb la nova legislació dissenyada per evitar abusos de les grans tecnològiques.

"Apple i Meta han incomplert la DMA en implementar mesures que reforcen la dependència de les empreses i els consumidors de les seves plataformes. Com a resultat, hem pres mesures fermes però equilibrades per fer complir la llei a totes dues companyies, d'acord amb regles clares i predictibles", ha anunciat en un comunicat la vicepresidenta europea per a una Transició Neta, Justa i Competitiva, Teresa Ribera.

Brussel·les va obrir aquests expedients l'any passat per investigar les restriccions que Apple imposa als desenvolupadors de l'App Store, que no poden informar els usuaris d'alternatives fora de la plataforma, i el model "pagar o consentir" que va introduir Meta en els seus serveis.