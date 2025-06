Brussel·les multa amb 329 milions Glovo i Delivery Hero per pràctiques il·legals per repartir-se el mercat

BRUSSEL·LES 2 juny (EUROPA PRESS) -

La Comissió Europea ha anunciat aquest dilluns una multa de 329 milions d'euros a Glovo i Delivery Hero per violar les regles de competència de la Unió Europea amb pràctiques abusives com l'intercanvi d'informació sensible o pactes per no contractar treballadors de l'altra companyia o repartir-se el mercat dins l'espai econòmic europeu.

Brussel·les situa l'inici del càrtel entre dues de les principals marques del sector del repartiment de menjar a domicili el juliol del 2018, quan Delivery Hero va adquirir una part minoritària de Glovo, i estableix que les pràctiques van deixar de ser punibles el juliol del 2022, quan Delivery va passar a tenir el control total de la companyia espanyola.

La Comissió els acusa d'haver retirat "progressivament" durant aquell període de quatre anys les "restriccions competitives" que existien entre les dues empreses per reemplaçar-les "per una coordinació anticompetitiva de múltiples capes".

Per això, els serveis comunitaris imposen una multa de 223,2 milions d'euros a Delivery Hero i 105,7 milions més a Glovo; després d'aplicar-los un 10% de reducció de la sanció per reconèixer la seva participació en el càrtel i assumir-ne la responsabilitat.