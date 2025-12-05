Brussel·les multa X amb 120 milions per enganyar amb la marca blava de verificació

BRUSSEL·LES 5 des. (EUROPA PRESS) -
La Comissió Europea ha anunciat aquest divendres una multa de 120 milions d'euros a la xarxa social X pel "disseny enganyós" de la marca blava de verificació de comptes, que és percebuda com un segell d'autenticitat pels usuaris tot i que és discrecional, la qual cosa viola les obligacions de la llei europea de serveis digitals (DSA, per les seves sigles en anglès).
L'executiu comunitari va obrir una investigació sobre aquest cas el juliol del 2024, amb l'objectiu d'aclarir si aquesta pràctica afectava negativament la capacitat dels usuaris de prendre decisions "lliures i informades".
La sanció anunciada per Brussel·les també respon a altres irregularitats castigades per la DSA com la manca de transparència en el repositori d'anuncis i l'incompliment de l'obligació de permetre l'accés a dades per part dels investigadors.
"Enganyar els usuaris amb marques de verificació, ocultar informació en els anuncis o excloure els investigadors són pràctiques que no tenen cabuda a internet dins la UE", ha avisat la vicepresidenta de Sobirania Tecnològica, Seguretat i Democràcia, Henna Virkkunen, en un comunicat.