Brussel·les millora les previsions del PIB i el dèficit d'Espanya per al 2025 i el 2026

BRUSSEL·LES 17 nov. (EUROPA PRESS) -
La Comissió Europea ha elevat fins al 2,9% el creixement de l'economia espanyola del 2025, tres dècimes per sobre de la previsió anterior del mes de maig (2,6%), una expansió que se suavitzarà al 2,3% el 2026, respecte al 2% anticipat prèviament, mentre que també ha millorat el seu pronòstic de dèficit d'aquest any fins al 2,5% des del 2,8% de l'anterior previsió i al 2,1% en el següent exercici, quatre dècimes menys.
De cara al 2027, les primeres estimacions de la Comissió apunten al fet que l'economia espanyola creixerà un 2%, mentre que el dèficit públic s'estabilitzarà en el 2,1% del PIB.
D'aquesta manera, les últimes projeccions de Brussel·les mantenen Espanya com la gran economia de l'euro que més creixerà en els pròxims anys, superant fins i tot les previsions del Govern espanyol d'un creixement del 2,7% el 2025 i del 2,2% el 2026, tot i que aquest mateix dilluns ha avançat que elevarà al 2,9% l'estimació d'aquest any, igualant la taxa de Brussel·les.