Brussel·les manté la previsió de creixement d'un 1,7% per a Espanya el 2024 i en rebaixa la inflació al 3,2%

Empitjoren els pronòstics de creixement a la UE i a l'eurozona

BRUSSEL·LES, 15 febr. (EUROPA PRESS) -

La Comissió Europea manté el càlcul que l'economia espanyola creixerà un 1,7% el 2024 i en rebaixa la previsió d'inflació del 3,4% al 3,2%, mentre que el 2025 s'espera que el creixement del PIB espanyol sigui d'un 2,1%, respecte al 2% previst a la tardor a causa de l'impacte del component de préstec del Fons de Recuperació i Resiliència.

En comparació amb les previsions de la tardor, el creixement per al 2023 va superar en una dècima el 2,4% al qual apuntava Brussel·les al novembre, finalment se situa en un 2,5%, la qual cosa s'atribueix a una acceleració en l'últim trimestre de l'any.

L'executiu comunitari preveu una expansió econòmica a tots els estats membres de la UE per al 2024, malgrat que s'ha revisat a la baixa per a la majoria de les principals economies de la UE: Alemanya (-0,5), França (-0,3), Itàlia (-0,2), Països Baixos (-0,7), mentre que Espanya, juntament amb Polònia, es manté sense canvis.

La previsió de creixement per a Espanya també se situa per sobre de les estimacions tant de l'eurozona com del conjunt de la Unió Europea, totes dues amb un pronòstic de creixement del 0,8% i del 0,9% el 2024, respectivament.

Aquestes dades suposen una rebaixa de les expectatives d'expansió respecte al novembre, quan Brussel·les apuntava a un repunt de l'1,2% a l'eurozona i un 1,3% a tota la UE després d'evitar "per poc" la recessió tècnica el 2023, quan l'expansió econòmica es va situar en 0,5%, una dècima per sota dels pronòstics de la tardor.

No obstant això, la Comissió també ha revisat a la baixa les previsions d'inflació per al 2024, que passen del 3,2% al 2,7% a l'eurozona, i del 3,5% al 3% a la UE, respecte a les dades ofertes al novembre, una via descendent que s'espera que també continuï l'any vinent.

Quant a les perspectives per al 2025, s'espera que l'economia a l'eurozona creixi un 1,5% --respecte a l'1,6% previst a la tardor-- i que es mantingui en un 1,7% per al conjunt de la Unió.