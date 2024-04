Brussel·les investiga una possible distorsió del sector eòlic a Espanya i altres països de la UE per inversos xinesos

BRUSSEL·LES, 9 abr. (EUROPA PRESS) -

La Comissió Europea ha obert una investigació formal per determinar si l'entrada de capital xinès en el desenvolupament de parcs eòlics a cinc països de la Unió Europea, entre els quals Espanya, suposa un avantatge indegut que distorsiona la competència en el mercat comunitari.

Així ho ha anunciat des dels Estats Units la vicepresidenta de l'executiu comunitari responsable de Competència, Margrethe Vestager, durant un discurs a Princeton en el qual ha advertit que la Xina és per a la UE "alhora, un soci, un competidor econòmic i un rival sistèmic" que ha adquirit una "forta posició" a nivell global "no sempre jugant net".

"Puc anunciar que avui obrim una nova investigació sobre proveïdors xinesos de turbines eòliques. Investiguem les condicions en el desenvolupament de parcs eòlics a Espanya, Grècia, França, Romania i Bulgària", ha indicat la liberal danesa.

Segons fonts comunitàries, Brussel·les té indicis que alguns fabricants del sector i altres companyies actives en el mercat interior "es podrien haver beneficiat de subsidis estrangers que els han assegurat un avantatge injust" sobre altres competidors i que això "pot haver distorsionat la competència".

Les noves regles de la Unió Europea per protegir sectors clau de distorsions per subsidis estrangers permeten a Brussel·les investigar si hi ha subsidis estrangers a empreses que opten a contractes públics a la UE i mesurar-ne els efectes, de manera que es pugui imposar mesures correctores si s'estableix que aquests suports suposen una distorsió de la competència.