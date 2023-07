Brussel·les investiga Microsoft per imposar Teams als usuaris d'Office

Jennifer Jacquemart/European Com / DPA - Archivo

BRUSSEL·LES, 27 jul. (EUROPA PRESS) -

La Comissió Europea ha anunciat aquest dijous l'inici d'una investigació formal per determinar si el gegant informàtic Microsoft va violar les regles de competència a la Unió Europea en vincular la seva aplicació de videotrucades Teams amb la instal·lació del programari Office, una situació que el seu competidor Slack va denunciar el juliol del 2020 davant Brussel·les.

La vicepresidenta de l'executiu comunitari encarregada de Competència, Margrethe Vestager, ha destacat la importància de garantir que el sector "es mantingui competitiu" i que les empreses "siguin lliures per triar els productes que compleixen millor amb les seves necessitats" ara que eines de comunicació com Teams s'han tornat "indispensables" en l'activitat empresarial.

Brussel·les tem que la companyia nord-americana està abusant de la seva posició en el mercat i restringeix la competència d'altres proveïdors de serveis de comunicació i col·laboració en el núvol disponibles a l'espai econòmic europeu.

En particular, els serveis comunitaris volen investigar si Microsoft concedeix un "avantatge" competitiu de distribució a Teams en no donar als clients la possibilitat d'incloure o no l'accés a aquest producte quan se subscriuen als paquets d'Office 365 o Microsoft 365.

També volen aclarir si amb aquesta pràctica pot haver limitat la interoperabilitat entre els seus productes 'suites' i altres ofertes de la competència, ja que això es traduiria en obstacles anticompetitius que impedirien als clients optar per proveïdors d'altres eines similars.

Brussel·les ja ha informat a la companyia i a les autoritats de competència dels estats membres sobre l'obertura d'una investigació en profunditat però no té un termini legal predeterminat per tancar l'expedient i prendre una decisió.