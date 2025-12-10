Brussel·les investiga l'entrada de MSC a la terminal de Best al Port de Barcelona

PUERTO DE BARCELONA - Arxiu
BRUSSEL·LES 10 des. (EUROPA PRESS) -
La Comissió Europea ha anunciat aquest dimecres l'inici d'una investigació en profunditat del projecte de compra de les accions de Terminal Catalunya (Tercat), propietària de la terminal de contenidors Hutchison Ports Best al Port de Barcelona, a l'empresa Terminal Investments Limited Holding (TIL), que està participada majoritàriament pel grup navilier MSC.
Brussel·les té dubtes preliminars sobre la possibilitat que l'operació generi un augment de preus o una reducció de la qualitat dels serveis de la terminal de contenidors, com ara reduir significativament la competència en el mercat de prestació de serveis de contenidors.
L'acord de compra va ser notificat als serveis comunitaris el passat 5 de novembre i Brussel·les ara té un termini de 90 dies hàbils, fins al 30 d'abril de l'any entrant, per prendre una decisió definitiva.
Entre les qüestions que vol examinar detalladament hi ha el risc que l'entitat resultant de la fusió pugui excloure les companyies navilieres de contenidors de la competència per concedir un tracte preferencial a MSC, amb l'ús dels serveis de la terminal de contenidors de Best.
Brussel·les exposa que aquest tracte "discriminatori" es podria traduir en una pujada de preus, un accés tardà al moll i una disponibilitat limitada de grues i espai d'emmagatzematge per als competidors de MSC.