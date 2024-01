Brussel·les insisteix que continuarà analitzant la llei d'amnistia fins que conclogui la tramitació

BRUSSEL·LES, 31 gen. (EUROPA PRESS) -

La Comissió Europea continua amb l'anàlisi oberta sobre la proposició de llei d'amnistia que el PSOE va pactar amb ERC i Junts per assegurar la investidura de Pedro Sánchez, però no prendrà decisions fins que conclogui la tramitació parlamentària a Espanya, han recordat aquest dimecres a Brussel·les, l'endemà que la llei no ha superat la votació al Congrés dels Diputats.

"No hi ha res nou", han indicat a Europa Press fonts de l'executiu comunitari preguntades per si la Comissió ha fet un pas més i ha començat una investigació formal contra la llei, tal com ha suggerit aquest dimecres el líder de Cs al Parlament Europeu, Adrián Vázquez.

"Com s'ha dit abans, estem en contacte amb les autoritats espanyoles i analitzant l'esborrany", han resolt les fonts consultades. El mateix comissari de Justícia, Didier Reynders, va dir divendres en unes declaracions a la premsa a Brussel·les que observa "molt atent" l'evolució de la llei d'amnistia però que no reaccionarà a "cada etapa" de la tramitació.

En aquest context, els serveis de la Comissió Europea també han negat a Cs l'accés a la correspondència que Reynders intercanvia des del desembre amb les autoritats espanyoles per examinar la proposició de la llei, inclòs el qüestionari remès al Ministeri de Justícia per estar al cas dels detalls de la situació.

D'acord amb les regles de transparència de la Unió Europea existeixen diversos supòsits pels quals es pot denegar l'accés a la documentació, entre els quals la de protegir "investigacions en curs".

Aquest és el motiu pel qual ha estat denegat a Cs l'accés a la informació requerida, un llenguatge legal habitual en les respostes per no fer públics els intercanvis confidencials amb els estats membres i que Vázquez interpreta com un senyal que Brussel·les ho vol tenir "tot ben lligat".