Brussel·les forma un expedient a Espanya per les multes a les aerolínies que cobren per l'equipatge de mà

BRUSSEL·LES 8 oct. (EUROPA PRESS) -
La Comissió Europea ha anunciat aquest dimecres un procediment d'infracció contra Espanya per la multa de 179 milions d'euros que el Govern central va imposar fa gairebé un any a Ryanair, Vueling, Easyjet, Norwegian i Volotea per cobrar suplements per l'equipatge de mà o reservar seients contigus per acompanyar persones depenents.
Brussel·les considera que la llei de navegació aèria espanyola restringeix la llibertat per fixar preus i dona un termini de dos mesos a les autoritats espanyoles per respondre a les irregularitats assenyalades pels serveis comunitaris.
L'obertura de l'expedient sancionador té la forma d'una carta motivada que estableix un període de dos mesos de diàleg entre Brussel·les i Madrid per resoldre les diferències.
Si no es resol, la Comissió encara pot passar a la segona fase, que suposa l'enviament d'un dictamen motivat amb un nou termini per al diàleg, abans d'emprendre la tercera i última etapa del procés que implica elevar el cas davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE).