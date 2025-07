Brussel·les expedienta Espanya per les normes que permeten frenar l'OPA de BBVA al Sabadell

BRUSSEL·LES 17 jul. (EUROPA PRESS) -

La Comissió Europea ha anunciat un expedient d'infracció contra Espanya pels poders discrecionals que diverses normes en la legislació espanyola atorguen al Govern central per poder frenar operacions com l'OPA de BBVA al Sabadell, en considerar que el seu abast permet actuar més enllà de l'interès general.

La Comissió dona ara dos mesos al Govern central perquè respongui a les seves inquietuds, que van des de la consideració que la transposició de dues lleis europees requereix un canvi profund fins als dubtes sobre si la intervenció de l'executiu espanyol en l'operació respon a un veritable motiu d'interès general.

Sobre aquest assumpte, fonts comunitàries han assenyalat a diversos mitjans espanyols, entre ells Europa Press, que si hi hagués hagut algun tipus de motiu genuí d'interès públic, aquesta intervenció no hauria suposat un problema, però adverteixen que en aquestes qüestions bancàries no calia elevar la decisió de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) al Consell de Ministres, com es va fer el 27 de maig.

L'enviament d'aquesta carta d'emplaçament és el primer pas d'un expedient sancionador que permetrà el diàleg entre Brussel·les i Madrid per resoldre aquestes diferències i que, en última instància, permetrà a la Comissió elevar el cas davant el Tribunal de Justícia de la UE (TJUE).