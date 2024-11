Brussel·les eleva al 3% el creixement de l'economia espanyola el 2024 a falta de calcular l'impacte de la dana

Adverteix d'un incompliment de l'objectiu de dèficit a partir del 2025

BRUSSEL·LES, 15 nov. (EUROPA PRESS) -

La Comissió Europea ha elevat fins al 3% el creixement de l'economia espanyola per a aquest any, nou dècimes per sobre de l'anterior previsió del maig, i manté el pronòstic que el dèficit baixarà fins al 3% el 2024, tot i que no té en compte els danys causats per la dana al sud del país i adverteix d'un incompliment de l'objectiu de dèficit a partir del 2025.

El pronòstic de l'executiu comunitari millora les previsions de creixement del Govern central, que vaticinava un 2,7%, i situa Espanya com la gran economia de la UE amb més expansió el 2024 juntament amb Polònia --per darrere de Xipre, Croàcia i Malta--, superant folgadament les dades tant de l'eurozona (0,8) com del conjunt de la UE (0,9).

Malgrat no recollir l'impacte de les inundacions i riuades en l'economia, Brussel·les sí adverteix que "els danys a les infraestructures de les regions afectades poden tenir repercussions més àmplies en el teixit productiu més enllà de les seves fronteres, mentre que les pertorbacions de l'activitat econòmica podrien revifar les pressions inflacionistes, en particular sobre els aliments".

Així mateix, l'executiu comunitari manté que Espanya tancarà l'any amb un 3% de dèficit el 2024, garantia en la qual es va basar Brussel·les per salvar el Govern central d'un expedient per dèficit excessiu malgrat acabar el 2023 amb un 3,5%, cinc dècimes per sobre del llindar del 3% que exigeixen les regles fiscals.

No obstant això, la Comissió adverteix que Espanya corre el risc d'incomplir la reducció de dèficit compromesa en el seu pla d'ajust multianual, ja que augura un 2,6% per al 2025, una dècima per sobre del 2,5% que recull el pla, i un 2,7% per al 2026, que supera en sis dècimes el 2,1% del compromís adquirit.

Les previsions econòmiques de la tardor, publicades aquest divendres, també anticipen que el ràtio deute/PIB continua disminuint gradualment des del 102,3% el 2024 fins al 101,3% que estima Brussel·les el 2025 i el 101,1% per al 2026.

També es vaticina un descens de la inflació aquest any fins al 2,8%, respecte al 3,1% que augurava Brussel·les a la primavera i s'espera que continuï baixant fins al 2,2% el 2025 i al 2% el 2026.

D'altra banda, Espanya continuarà liderant la dada de desocupació, que arriba a l'11,5% el 2024, molt per sobre de les dades de l'eurozona (6,5%) i de la UE (6,1%), tot i que també es preveu que l'ocupació creixi un 2,3% el 2024, al que seguirà una caiguda fins al 2,1% el 2025.