Brussel·les eleva al 2,2% la previsió de creixement d'Espanya el 2023 i en redueix la inflació al 3,6%

Empitjoren els pronòstics de creixement, però milloren els d'inflació a l'eurozona i la UE

BRUSSEL·LES, 11 set. (EUROPA PRESS) -

La Comissió Europea calcula que l'economia espanyola creixerà un 2,2% el 2023, la qual cosa suposa una millora de tres dècimes pel que fa a l'1,9% del pronòstic de primavera i se situa també per sobre de les previsions tant de l'eurozona com del conjunt de la Unió Europea, totes dues amb un pronòstic de creixement del 0,8%, i que implica un descens, respectivament, de tres i dues dècimes respecte a les prediccions del maig.

Espanya lidera així la previsió de creixement el 2023 de les sis economies més grans de la UE, entre les quals figura al costat d'Alemanya (-0,4%), França (1%), Itàlia (0,9%), Països Baixos (0,5%) i Polònia (0,5%).

No obstant això, el 2024 s'espera que el creixement real del PIB espanyol es moderi fins a l'1,9%, respecte del 2% previst a la primavera, una ralentització que Brussel·les atribueix al debilitament de l'activitat econòmica prevista per a finals de l'actual exercici, que es perllongarà almenys fins el primer semestre del 2024. La previsió revisa a la baixa el creixement de l'economia de la UE de l'1,7% previst a la primavera a l'1,4%, a més del de la zona euro, que baixa de l'1,6% a l'1,3% el 2024.

L'Executiu comunitari també pronostica una reducció de la inflació espanyola fins al 3,6% per al present exercici, quatre dècimes per sota del descens augurat el maig per al 2023, mentre que puja dues dècimes la previsió de reducció, fins al 2,9% per al 2024.

Aquesta xifra se situa, a més, molt per sota del pronòstic comunitari d'inflació, que es preveu que se situï en el 6,5% a tota la Unió Europea per al 2023 --respecte de l'anterior previsió del 6,7%-- i que descendeixi fins al 3,2% el 2024, també una dècima per sota de les previsions del maig.

Pel que fa a l'eurozona, la inflació s'ha revisat a la baixa per al 2023 respecte a la primavera, passant del 5,8% al 5,6% per al 2023, però augmenta una dècima i puja al 2,9% per al 2024.

Aquesta nova desacceleració es preveu malgrat la pressió a l'alça derivada de l'esperada desaparició gradual de les mesures governamentals aplicades per mitigar l'impacte dels elevats preus de l'energia.

De manera més gradual, disminuirà la inflació subjacent, que exclou l'energia i els aliments, ja que la repercussió dels elevats preus persistirà durant el primer semestre del 2023.

Els serveis comunitaris han explicat que el retard de les previsions econòmiques d'estiu, que habitualment es publiquen el mes de juliol, permet tenir en compte les dades clau publicades durant l'estiu, inclosa la informació sobre el creixement del PIB real en el tercer trimestre i la inflació a l'agost a fi d'oferir una imatge més precisa de la situació i les perspectives econòmiques de cara a la tardor.