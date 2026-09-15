Brussel·les diu que la "prioritat" és retornar al Marroc tots els migrants irregulars

BRUSSEL·LES 15 set. (EUROPA PRESS) -
El comissari europeu d'Interior i Migració, Magnus Brunner, ha avisat aquest dimarts en el ple del Parlament Europeu que la "prioritat" continua sent que tots els migrants que van entrar irregularment a Ceuta els passats 30 i 31 de juliol siguin expulsats "ràpidament" al Marroc, país al qual ha reconegut el "compromís" d'acceptar tots els retorns.
"S'ha de trobar una solució amb caràcter d'urgència. Per això, la nostra prioritat és clara: Tots els que van entrar il·legalment i no tenen dret a quedar-se han de ser retornats ràpidament al Marroc", ha dit en un debat a Estrasburg (França) per abordar "els recents atacs híbrids i la instrumentalització de migrants a Ceuta i la necessitat d'una resposta coordinada per protegir les fronteres exteriors de la UE".
En aquest context, Brunner ha recordat que encara hi ha a Ceuta "milers" de migrants que han de ser retornats, inclosos 2.000 menors no acompanyats, i a considerat que això "comporta una gran pressió i reptes d'ordre públic en un territori de menys de 20 quilòmetres quadrats".
El comissari ha obert la intervenció expressant la seva "solidaritat" amb els cutins perquè han hagut d'afrontar una "situació sense precedents" amb l'entrada d'una xifra "gairebé equivalent" als 80.000 habitants que té la ciutat autònoma; i ha trasllat el condol a les famílies i amics dels migrants que van morir al mar intentant traspassar la frontera des del Marroc.
Amb tot, Brunner ha subratllat que "ningú, i això és important, ningú va entrar a l'espai Schengen i, per tant, se n'ha preservat la integritat", i ha defensat que això va ser possible gràcies a "l'acció de les autoritats espanyoles i la cooperació amb el Marroc".