Brussel·les desbloqueja 115 milions del fons d'emergència per a Ceuta i reforçarà Frontex

BRUSSEL·LES 9 set. (EUROPA PRESS) -
La Comissió Europea ha anunciat aquest dimecres que desbloquejarà 114,7 milions d'euros del fons d'emergència per ajudar a gestionar la situació a Ceuta, on continuen milers de migrants que van entrar de manera irregular des del Marroc els passats 30 i 31 de juliol; a més de garantir la disposició de Frontex per reforçar el seu suport operatiu.
"La situació a Ceuta va posar a prova la nostra capacitat de resistència europea i la seguretat de les nostres fronteres exteriors. Des del primer dia, la Comissió ha defensat fermament les autoritats espanyoles en la gestió de la situació i els ha ofert el seu suport. Avui anunciem un suport europeu concret addicional per atendre les necessitats urgents sobre el terreny. La nostra prioritat continua sent clara: els qui no tenen dret a romandre a la zona han de ser repatriats", ha explicat el comissari d'Interior i Migració, Magnus Brunner, en un comunicat.
Gairebé un mes després de l'entrada massiva de migrants, el 28 d'agost, Espanya va sol·licitar formalment a l'executiu comunitari més mitjans per al triatge de les persones que encara són a la ciutat autònoma de manera irregular i també 32 milions d'euros del fons d'emergència.
Després de setmanes de contactes entre Madrid i Brussel·les per concretar les necessitats reals i que l'executiu comunitari demanés "aclariments" a Espanya sobre les peticions de suport, Brunner va apuntar fa uns dies que hi havia avenços significatius, després d'abordar la situació amb el ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, i el ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres.
La decisió anunciada ara pel comissari es produeix, a més, l'endemà que el mateix Brunner rebés al seu despatx de Brussel·les per separat el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, i el ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares.