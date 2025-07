Brussel·les congela uns 1.000 milions del cinquè pagament a Espanya per incomplir la pujada fiscal al dièsel

BRUSSEL·LES 7 jul. (EUROPA PRESS) -

La Comissió Europea ha congelat aquest dilluns a Espanya prop de 1.000 milions del cinquè tram del pla de recuperació i resiliència, que té associats 23.900 milions --8.000 milions en subvencions i 16.000 en préstecs--, ja que el Govern central ha incomplert dues fites clau: la pujada fiscal al dièsel i les inversions en la digitalització de les entitats regionals i locals.

Fonts del Ministeri han confirmat a Europa Press que més de 1.000 milions d'euros quedaran "en suspens" fins que es compleixin aquestes fites.

Ara Espanya disposarà d'un termini addicional per completar les fites pendents, tot i que continuarà rebent un pagament parcial per les fites completades amb èxit.

El principal requisit per al desemborsament d'aquest cinquè tram ampliat era la reforma fiscal, que havia d'incloure la pujada de l'impost sobre el dièsel, una mesura que no tenia prou suports per tirar endavant al Congrés dels Diputats.

El mateix ministre d'Economia, Comerç i Empresa, Carlos Cuerpo, ja va reconèixer al juny que si l'avaluació de la Comissió arribava al juliol i encara no s'havia aprovat la pujada de l'impost als hidrocarburs, el Govern central aniria avançant "en paral·lel" els treballs per satisfer les fites incomplertes, com ja va passar amb el quart pagament.

Aleshores, Brussel·les va decidir congelar a Espanya 158 milions dels 10.000 que tenia aparellats el quart pagament del pla de recuperació després de detectar deficiències en l'aplicació d'un dels objectius associats, per la qual cosa només va rebre un desemborsament parcial.

En l'avaluació d'aquest dilluns, la Comissió també ha desbloquejat aquests 158 milions, que s'alliberaran com a part del cinquè desemborsament després de constatar que aquest objectiu s'ha complert amb èxit.