Brussel·les congela 158 dels 10.000 milions del quart pagament a Espanya

BRUSSEL·LES, 12 juny (EUROPA PRESS) -

La Comissió Europea ha congelat aquest dimecres a Espanya 158 dels 10.000 milions del quart pagament del pla de recuperació després de detectar deficiències en l'aplicació d'un dels objectius associats, per la qual cosa només rebrà un desemborsament parcial, tot i que la normativa dona al Govern central marge per esmenar les carències i tenir una altra oportunitat d'accedir a aquests fons.

Brussel·les ha confirmat que Espanya ha complert satisfactòriament 60 de les 61 fites, per la qual cosa dona llum verda a la pràctica totalitat del quart pagament de 10.000 milions tot i que, en paral·lel, ha activat el procediment de suspensió del pagament perquè encara no s'ha complert "satisfactòriament" l'objectiu 201 del pla, que es refereix al programa d'inversió en digitalització de petites i mitjanes empreses (pime) 'Agents del Canvi', segons fonts europees, per falta de demanda.

El propòsit del programa, dotat amb 20.000 euros, era donar suport a 15.000 pimes en el seu procés de transformació digital subvencionant parcialment la contractació de professionals anomenats 'Agents del Canvi', terme que dona nom a la iniciativa.

L'executiu comunitari ha notificat per carta aquesta suspensió a les autoritats espanyoles, que ara tenen un mes per respondre i presentar al·legacions, entre les quals justificarà que ja ha engegat el programa 'Kit Consulting', amb ajuts de fins a 24.000 euros per contractar serveis d'assessorament en digitalització a pimes i que complirà l'objectiu pendent.