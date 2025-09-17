Brussel·les avisa del "risc d'ingerència estrangera" que suposa el contracte del Govern central amb Huawei

BRUSSEL·LES 17 set. (EUROPA PRESS) -
La vicepresidenta de la Comissió Europea per a la Sobirania Tecnològica, Seguretat i Democràcia, Henna Virkkunen, ha avisat aquest dimecres del risc d'ingerència estrangera que planteja el contracte del Ministeri d'Interior amb Huawei, ja que "crea potencialment una dependència" amb un proveïdor considerat "d'alt risc" per la UE en un sector crític.
Així ho exposa la vicepresidenta comunitària responsable de Telecomunicacions en una resposta escrita recollida per Europa Press a una pregunta del líder de Vox a l'Eurocambra, Jorge Buxadé, qui va demanar a Brussel·les aclarir si l'adjudicació a la tecnològica xinesa està alineada amb les recomanacions de la UE per a la seguretat de les xarxes 5G i l'aplicació de la Directiva SRI 2.
"El contracte del Ministeri d'Interior espanyol amb Huawei pot crear potencialment la dependència d'un proveïdor d'alt risc en un sector crític i sensible que augmentaria el risc d'ingerència estrangera", indica Virkkunen en la resposta, en referència al contracte per a l'emmagatzematge d'escoltes telefòniques judicials del sistema SITEL.
La finlandesa recorda que el juny de 2023 l'executiu comunitari ja va considerar que els teleoperadors xinesos Huawei i ZTE presentaven "riscos més significatius que altres proveïdors de 5G", raó per la qual es va comprometre a evitar l'exposició de les seves pròpies xarxes de comunicacions corporatives a les xarxes mòbils que utilitzessin la tecnologia d'aquestes dues companyies i restringir-hi l'accés a finançament.
També aleshores, explica Virkkunen, Brussel·les va considerar que estava "justificat i conforme" als instruments que permet la UE que els estats membres decidissin "restringir o excloure" Huawei i ZTE de les seves activitats i va instar els governs a "adoptar mesures per mitigar els riscos associats a aquests proveïdors".
Amb tot plegat, la vicepresidenta comunitària responsable de Telecomunicacions conclou en resposta a l'eurodiputat Buxadé que l'adjudicació del contracte d'Interior a la companyia xinesa pot augmentar el risc d'ingerència estrangera en un sector crític per a la UE.