Brussel·les avisa que la regularització a Espanya no ha de tenir "conseqüències negatives" sobre la resta de la UE

BRUSSEL·LES 10 febr. (EUROPA PRESS) -
La Comissió Europea ha avisat aquest dimarts que encara que la regularització extraordinària de migrants prevista a Espanya és una competència exclusiva del Govern de Pedro Sánchez, les autoritats nacionals han de també garantir que la seva aplicació no tindrà "conseqüències negatives" sobre la resta de països de la Unió Europea, per exemple que les persones que rebin un permís de residència no s'instal·lin després en un altre Estat membre.
"La migració és un repte compartit entre els Estats membre i la Unió Europea (...). Alguns assumptes segueixen sota responsabilitat dels Estats membre i al mateix temps aquesta responsabilitat suposa que cada Estat membre ha de garantir que les seves decisions no tenen conseqüències negatives en altres parts de la Unió Europea. És un principi general de la nostra Unió", ha raonat el conservador austríac i comissari de Migració i Interior, Magnus Brunneren, un debat dedicat a la regularització a Espanya en la sessió plenària del Parlament Europeu.
Brunner ha defensat a més que un "permís de residència no és un xec en blanc" per desplaçar-se pel conjunt de la Unió Europea i advertit que existeixen "regles clares" que han de ser tingudes en compte a l'hora d'impulsar plans de regularització nacionals, per exemple que si es detecta a un beneficiari de la mesura residint il·legalment en un altre Estat membre "ha de tornar al país on es va atorgar el permís".
"Això és el que esperem veure ara en relació amb les mesures anunciades per Espanya i altres similars que pugui haver-hi en altres Estats membre", ha reblat el comissari responsable de migració, qui ha volgut deixar clar que la gestió migratòria ha de respondre a una "visió estratègica" del conjunt de la Unió, que garanteixi també una migració "segura, legal i, sobretot, sota control".
Brunner, que fa dues setmanes va valorar la mesura del Govern com una solució legal a la presència de migrants irregulars i respondre al mateix temps a necessitats del mercat laboral, ha apuntat aquesta vegada en la necessitat de l'equilibri entre "solidaritat i responsabilitat" i deixar clar que, com a principi, els migrants en situació d'irregularitat en la UE han de ser "retornats".
"En l'actualitat, només un de cada cinc migrants irregulars en la UE és retornat i crec que és hora de donar-li la volta i assegurar que, com a regla general, les persones en situació irregular han d'abandonar la UE. En cas contrari, les nostres polítiques no seran creïbles", ha resolt el comissari.
En tot cas, el comissari ha indicat que les xifres mostren una tendència a la baixa de les arribades irregulars a la Unió Europea en els últims dos anys i això, ha assegurat, com a resultat del reforç del control de la frontera exterior i altres mesures per endurir la gestió de la migració en el bloc, com el nou sistema informàtic d'entrada i sortida que a l'abril estarà plenament operatiu i permet ja controlar de manera més estricta les fronteres.
"No és una casualitat producte de la geopolítica", ha insistit el comissari, que també ha demanat retorns més eficaços, més àgils i ràpids" per expulsar a les persones que no tinguin dret a romandre en la Unió Europea.
CRÍTIQUES DE LA DRETA I ULTRADRETA, ENFRONT DEL SUPORT DE L'ESQUERRA
El debat sobre la regularització extraordinària a Espanya i les seves conseqüències per a la resta de l'espai sense fronteres Schengen ha comptat amb desenes d'intervencions tant d'eurodiputats espanyols com d'altres països, amb una defensa de la mesura per part de socialistes, verdes i esquerra, però fortes crítiques tant des de la bancada del Partit Popular Europeu (PPE) com dels grups de la ultradreta, Patriotes per Europa i Conservadors i Reformistes Europeus.
"La decisió unilateral del govern socialista espanyol de donar amnistia a 500.000 immigrants irregulars no és una qüestió de solidaritat: és una estratègia política per complaure els seus col·legues d'esquerra i mantenir-se en el poder", ha assegurat el portaveu del PPE en el debat, el suec Tomas Tobé, qui ha alertat que les conseqüències de la mesura "van molt més enllà d'Espanya" i "soscaven" els esforços de la resta de socis per reforçar el control de la seva frontera comuna.
La cap dels Socialistes i Demòcrates (S&D), l'espanyola Iratxe García, ha retret als 'populars' que promoguessin aquest debat per "intoxicar i atacar a un Govern legítim" i al mateix temps "alimentar el mateix verí que avui intoxica democràcies senceres: la por, la mentida i la violència importades pel 'trumpisme'".
Amb tot, l'eurodiputada socialista ha volgut "confrontar" els models migratoris i reivindicat que les persones que es beneficiaran de la regularització són migrants que ja viuen a Espanya, que "sostenen sectors sencers" de l'economia i que són part de la comunitat "però se'ls neguen els drets bàsics". Per contra, des del PP, Javier Zarzalejos ha rebatut que "cinc mesos d'estada no generen arrelament" i que "no es pot actuar unilateralment" amb decisions "d'impacte massiu" en la resta de socis de la UE, per la qual cosa ha advocat per una migració legal "com a principi rector", però amb "processos consensuats i cas per cas".
L'eurodiputada del BNG, Ana Miranda, al seu torn, ha avisat als grups de la dreta i extrema dreta que "l'enemic no ve en pastera", sinó que "l'enemic és el que explota, el que empara els discursos racistes, xenòfobs i d'odi" que "imiten" de les polítiques promogudes pels Estats Units.
Mentre, des de la ultradreta dels Patriotes per Europa liderats pel partit del primer ministre hongarès Viktor Orbán, l'eurodiputada Kinga Gal, ha retret la "hipocresia" de la Comissió Europea per no sancionar a Espanya per la regularització extraordinària. "Ningú pot entrar il·legalment a Europa. Hem de detenir aquesta bogeria i ho farem!", ha reblat.
El cap de Vox en l'Eurocambra, Jorge Buxadé, ha criticat que el Govern de Sánchez no ofereixi xifres clares sobre l'abast de la regularització en marxa i assegurat que l'objectiu és "que els votin en les municipals i després concedir-los la nacionalitat".
En nom de l'Esquerra europea, la vice-presidenta del grup europeu i líder de Podem en l'Eurocambra, Irene Montero, ha defensat que "els papers són drets" i ha recriminat als detractors de la regularització extraordinària que on els defensors de la mesura veuen "persones", ells "veuen esclaus".