Brussel·les avala el retorn al Marroc dels menors migrants no acompanyats que quedin a Ceuta

BRUSSEL·LES 18 ago. (EUROPA PRESS) -
La Comissió Europea ha defensat aquest dimarts que tots els migrants que queden il·legalment a Ceuta siguin retornats al Marroc, inclosos els menors estrangers no acompanyats que van creuar a la ciutat autònoma, al·legant que el dret de la Unió Europea també contempla la seva devolució.
"Continuem insistint que l'expectativa és que tots els que quedin il·legalment a Ceuta siguin retornats", ha indicat en una roda de premsa des de Brussel·les el portaveu de la Comissió sobre Assumptes Interns, Markus Lammert, que ha celebrat les declaracions del Govern d'Espanya que ningú que quedi il·legalment a Ceuta serà traslladat a la península Ibèrica.
Preguntat sobre si quan es refereix a "tots" també inclou als menors d'edat, obviant la protecció especial que li atribueix el dret comunitari, ha respost que "això està regulat pel dret de la UE" i que la directiva de retorn aprovada al juny contempla disposicions per al retorn de migrants en situació irregular, "inclosos els menors no acompanyats".
"Així que això també està cobert pel dret de la UE", ha afegit, insistint que l'expectativa de l'Executiu comunitari és que "tots els que quedin il·legalment a Ceuta siguin retornats" i que les autoritats espanyoles i marroquines treballin per garantir que aquests retorns es produeixin "de manera efectiva".
Després de prendre nota de la intenció del Marroc de facilitar els retorns de tots els menors estrangers no acompanyats, Lammert ha reiterat l'oferiment de Brussel·les per "facilitar i donar suport" a aquest procés, i ha celebrat l'anunci d'Espanya per augmentar la capacitat d'acolliment per fer front "a la situació humanitària" dels migrants irregulars.