Brussel·les aprova la 'joint venture' d'ACS, Telefónica, Santander i el Govern per a centres de dades a Espanya

Alicia Windzio/dpa - Arxiu
BRUSSEL·LES 20 ago. (EUROPA PRESS) -
La Comissió Europea (CE) ha aprovat aquest dijous, en virtut del Reglament de concentracions de la UE, la creació d'una empresa conjunta per part d'ACS, Telefónica, Banc Santander i la Societat Espanyola per a la Transformació Tecnològica (SETT), coneguda com la 'SEPI Digital', per optar a la gigafactoria europea de IA que l'Executiu comunitari construirà en algun Estat membre.
Brussel·les ha conclòs que l'operació notificada no planteja problemes de competència, donada la posició limitada de les empreses implicades al mercat resultant de la transacció. L'operació s'ha examinat sota el procediment simplificat de control de concentracions.
D'aquesta manera, la 'joint venture' d'aquestes empreses espanyoles ha rebut el vistiplau de la Comissió per optar a la Iniciativa de Gigafactorías de IA del bloc comunitari, que s'emmarca en l'estratègia de sobirania tecnològica de la UE, orientada a reforçar i ampliar la infraestructura sobirana de núvol i intel·ligència artificial a Europa.
El Consell de Ministres va autoritzar el passat 16 de juny la inversió de 719 milions d'euros del Ministeri per a la Transformació Digital i de la Funció Pública, a través de la 'SEPI Digital', en el consorci públic-privat que desenvoluparà aquesta gigafactoria avançada d'Intel·ligència Artificial (IA).
Amb aquesta operació, el Govern va activar una inversió estratègica per mobilitzar un projecte industrial de gran escala i que Espanya participi en una de les principals infraestructures europees de IA.
Així, la 'SEPI Digital' va passar a formar part de l'accionariat de la societat que té previst presentar la candidatura espanyola a la convocatòria europea. El projecte espanyol concorrerà amb una candidatura multisede que inclou les ubicacions de Móra la Nova, a Tarragona, i San Fernando de Henares (Madrid), per allotjar la gigafactoria.
Banc Santander, ACS i Telefónica, els tres inversors privats principals del projecte, controlaran de forma conjunta el 47% del capital d'aquesta societat, amb una participació individual del 15,67% cadascun.