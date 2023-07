Brussel·les ajorna sense data la decisió sobre la fusió d'Orange i MásMóvil

MADRID/BRUSSEL·LES, 28 jul. (EUROPA PRESS) -

La Comissió Europea ha "aturat el rellotge" en la investigació sobre la fusió entre Orange i MásMóvil a Espanya "per disposar de més temps per avaluar l'impacte que té sobre la competència", per la qual cosa la decisió definitiva es prendrà més enllà del 4 de setembre, data inicial fixada per aprovar o no l'operació, segons han informat fonts coneixedores de la situació a Europa Press.

Brussel·les va obrir a l'abril una investigació en profunditat per determinar si l'operació, que crearà un nou líder per clients a Espanya, podria posar en risc la competència en l'oferta de paquets de serveis múltiples i en el servei minorista de banda ampla mòbil i fixa.

En aquest sentit, a finals de juny Brussel·les va retirar les consideracions sobre l'impacte que aquesta operació podria tenir en el mercat majorista, és a dir, sobre el fet que un operador ofereixi les seves xarxes a d'altres.

No obstant això, va assenyalar que tem que aquesta operació redueixi el nombre d'operadors de xarxes en els mercats minoristes espanyols de serveis de telecomunicacions mòbils i internet i això redundi en "grans pujades de preus" per als clients finals.

L'operació es va notificar a l'executiu comunitari el passat 13 de febrer i, després de la investigació oberta a l'abril i el plec de càrrecs notificat a finals de juny el termini final per prendre una decisió estava fixat, en principi, per al 4 de setembre.

No obstant això, després de la decisió de Brussel·les d'"aturar el rellotge" aquest termini s'ha ampliat, si bé no s'ha fixat cap data per prendre la decisió definitiva sobre aquesta operació, valorada en uns 18.600 milions d'euros.