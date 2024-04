Brussel·les afirma que el dictamen de la Comissió de Venècia "nodrirà" el seu examen sobre l'amnistia

BRUSSEL·LES, 18 abr. (EUROPA PRESS) -

La Comissió Europea continua analitzant la llei d'amnistia i no es pronunciarà fins que s'aprovi de manera definitiva, però ha avançat que en el seu examen i en els contactes amb el Govern central incorporarà el dictamen de la Comissió de Venècia, el qual no aprecia un conflicte de separació de poders però veu amb preocupació la divisió que genera malgrat tenir per objectiu la reconciliació.

Així ho ha indicat durant un debat en la Comissió de Llibertats Civils, Justícia i Interior (LIBE) del Parlament Europeu un alt càrrec comunitari de la direcció de Justícia, Julien Mousnier, preguntat pel seguiment de Brussel·les sobre les recomanacions de la Comissió de Venècia, un organisme aliè a la UE però que les institucions europees escolten a l'hora de fixar els estàndards democràtics comuns.

"És clar que l'opinió de la Comissió de Venècia ha de nodrir els debats en curs, que no s'han acabat", ha indicat Mousnier, que ha precisat que els serveis comunitaris es recolzen tant en els "contactes amb les autoritats espanyoles" com en el seu examen de la norma i en l'informe anual sobre l'estat de dret que Brussel·les publica cada estiu sobre cada estat membre.

En una altra comissió europarlamentària al gener, Mousnier ja va dir que Brussel·les "es pren molt seriosament" l'avaluació de la norma pactada pel PSOE amb ERC i Junts per assegurar la investidura de Pedro Sánchez. També va explicar que les seves conclusions es basaran en el text definitiu adoptat després de passar pel Senat i el Congrés, per la qual cosa no es pronunciarà formalment fins que conclogui el procés.