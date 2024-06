Brussel·les acusa Microsoft d'abús de posició per imposar Teams als usuaris

BRUSSEL·LES, 25 juny (EUROPA PRESS) -

La Comissió Europea ha acusat aquest dimarts formalment el gegant informàtic Microsoft de violar les regles de competència a la Unió Europea en vincular la seva aplicació per a videotrucades Teams amb la instal·lació del programari Office, una decisió que Brussel·les adopta després de considerar "insuficients" els canvis que la companyia va introduir en resposta a l'inici de la investigació.

"Ens amoïna que doni un avantatge indegut al seu producte sobre el d'altres competidors", ha dit la vicepresidenta de l'executiu comunitari encarregada de Competència, Margrethe Vestager, qui ha avisat que és "essencial" protegir la lliure competència entre eines de comunicació en remot perquè també fomenten la innovació en el sector.

Brussel·les va començar a investigar formalment el cas el juliol del 2023 en resposta a la renúncia d'un competidor, Slack, per determinar si Microsoft concedia un "avantatge" competitiu deslleial a Teams en no donar la possibilitat als clients de triar si incloure o no l'accés a aquest producte quan se subscriuen als paquets d'Office 365 o Microsoft 365.

A més a més, els serveis comunitaris creuen que aquest avantatge pot haver reforçat les limitacions a la interoperabilitat entre els seus paquets i les ofertes d'altres competidors de Teams. Aquesta pràctica pot haver impedit als rivals de la plataforma de videotrucades de Microsoft competir i innovar en un pla d'igualtat, la qual cosa perjudica els clients de l'espai econòmic europeu.