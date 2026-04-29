Brussel·les acusa a Meta de violar la llei UE per no impedir que menors de 13 anys usin Instagram i Facebook

BRUSSEL·LES 29 abr. (EUROPA PRESS) -
La Comissió Europea ha acusat aquest dimecres a Meta de violar la llei europea de serveis digitals (DSA, per les seves sigles en anglès) per no prendre mesures per controlar i evitar l'accés de menors de 13 anys a les seves xarxes socials Instagram i Meta; uns incompliments que de confirmar-se en el procés iniciat exposarà a la tecnològica a una multa milionària.
"Les pròpies condicions generals de Meta indiquen que els seus serveis no estan destinats a menors de 13 anys. No obstant això, les nostres troballes preliminars mostren que Instagram i Facebook fan molt poc per impedir que els menors d'aquesta edat accedeixin als seus serveis", ha explicat la vicepresidenta de l'Executiu comunitari encarregada de Sobirania Tecnològica, Henna Virkkunen, en un comunicat.
La DSA exigeix a les plataformes que facin complir les seves pròpies normes, per la qual cosa Brussel·les subratlla que les condicions generals del servei "no són meres declaracions escrites", sinó la base d'accions concretes per protegir als usuaris, inclosos els menors, i que l'empresa compleixi amb la legislació comunitària.
Fonts comunitàries destaquen que el límit d'accés en l'edat de 13 anys va ser fixada per la pròpia companyia nord-americana i que, en aquest cas, la qual cosa està en qüestió és l'incompliment per part de Meta de les mesures notificades a Brussel·les per complir amb les directrius de la DSA en les quals la companyia "reconeix el risc" per als menors d'aquesta edat de l'accés a les seves xarxes socials.
Així, la investigació comunitària "no ofereix una opinió sobre quin hauria de ser el límit d'edat", recalquen les fonts, atès que aquest és un assumpte encara sota reflexió en el grup de treball 'ad hoc' creat per l'Executiu de Von der Leyen per presentar d'aquí a l'estiu recomanacions sobre l'accés de menors a les xarxes socials perquè els serveis comunitaris decideixin després si presentar una proposta legislativa concreta abans que acabi l'any.
Amb l'anunci de l'acusació preliminar, que emana de la investigació formal iniciada per Brussel·les contra Instagram i Facebook al maig del 2024, s'obre ara un període perquè Meta examini els documents de l'acusació i li dona marge per respondre o prendre mesures immediates per corregir les irregularitats.
Si la Comissió confirma en aquest període que les seves conclusions preliminars són correctes, podrà emetre una "resolució d'incompliment", que li permetrà imposar una multa proporcional a la infracció de fins a un 6% de la facturació anual total mundial del proveïdor.