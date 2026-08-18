Brussel·les aclareix que Espanya encara no ha sol·licitat formalment l'ajuda financera de la UE per a Ceuta

Peter Kneffel/dpa - Arxiu
La Comissió compartirà amb els Vint-i-set les dades recol·lectades en la seva missió tècnica a la ciutat autònoma
BRUSSEL·LES, 18 ago. (EUROPA PRESS) -
La Comissió Europea ha aclarit aquest dimarts que encara no ha rebut per part del Govern espanyol la sol·licitud formal per activar l'ajuda financera d'urgència destinada a gestionar la crisi migratòria a Ceuta, tot detallant que, de moment, només existeixen "contactes informals" a l'espera que Madrid formalitzi la seva petició.
Així ho ha detallat en una roda de premsa des de Brussel·les el portaveu de la Comissió sobre Assumptes Interns, Markus Lammert, en ser preguntat per unes declaracions de la ministra espanyola de Migracions, Elma Saiz, sobre el fet que havia sol·licitat a la UE finançament del Fons d'Asil, Migració i Integració (FAMI) per finançar l'acollida i l'assistència de migrants que continuen a Ceuta.
"Estem treballant amb les autoritats espanyoles en això. Hi ha contactes informals en curs sobre com podria plantejar-se, però Espanya ha de presentar una sol·licitud oficial (...) estem esperant efectivament la sol·licitud de les autoritats espanyoles", ha afegit sobre el possible finançament comunitari per a la gestió de la crisi migratòria.
Després de reiterar que Brussel·les manté ara com ara només "contactes informals" sobre aquests fons, ha assegurat que així que hi hagi una "sol·licitud formal" es prioritzarà l'avaluació de les necessitats financeres "per poder ser molt ràpids" i donar a Espanya els diners tan aviat com sigui possible.
Lammert també ha reiterat l'oferiment de l'Executiu comunitari de desplegar els recursos de les agències europees Frontex, Europol i l'Agència d'Asil de la Unió Europea (EUAA) "en la màxima mesura possible" com va recordar aquest dilluns el comissari europeu d'Interior i Migració, Magnus Brunner, al ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska.
"La nostra oferta segueix en peus per ajudar més. Correspon llavors, per descomptat, a la part espanyola decidir si ho sol·licita en cas de necessitat. Això és el que puc dir en aquest moment", ha conclòs.
Les declaracions de la Comissió Europea tenen lloc després que aquest dimarts la ministra Elma Saiz hagi afirmat en una entrevista a la Cadena Ser recollida per Europa Press que s'ha demanat a la Unió Europea finançament i s'hagi mostrat "optimista" que el bloc comunitari doni una resposta positiva.
INFORME Als ESTATS MEMBRES
El portaveu comunitari ha avançat així mateix que la Comissió Europea compartirà amb la resta d'Estats membres les dades i les conclusions recollides durant la missió d'investigació que els serveis tècnics de l'Executiu comunitari van dur a terme a Ceuta la passada setmana.
Durant aquesta visita tècnica, ha detallat Lammert, els enviats de Brussel·les es van reunir amb representants del Govern central, l'administració local i altres actors sobre el terreny per recollir informació de primera mà sobre les necessitats actuals de la ciutat autònoma, especialment després de constatar que encara hi queden "diversos milers" de persones en situació irregular, entre ells un volum elevat de menors no acompanyats.
En aquest sentit, ha recalcat que el comissari d'Interior, Magnus Brunner, es troba en contacte constant amb les autoritats de tots els socis comunitaris per traslladar la informació de Ceuta, inclosa Itàlia, que aplica controls als viatgers procedents d'Espanya fins que "disminueixin els riscos" a Ceuta.
Entre el treball realitzat per la Comissió, el portaveu ha destacat la lluita contra les xarxes criminals que difonen desinformació amb el tancament de "diversos comptes vinculats al tràfic de persones".