Brufau (Repsol) assegura que la política energètica d'Europa "està totalment equivocada"

DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS
BARCELONA, 13 nov. (EUROPA PRESS) -
El president de Repsol, Antoni Brufau, ha assegurat que la política energètica europea "està totalment equivocada", aquest divendres durant la seva intervenció en la Jornada dels Economistes, organitzada pel Col·legi d'Economistes de Catalunya.
Brufau ha lamentat que la Unió Europea ha basat la seva política energètica en el concepte de descarbonització de la unitat d'energia i "s'ha oblidat" de la seguretat del subministrament i del cost d'aquest subministrament.
Ha posat d'exemple que el 'fracking' està prohibit a Europa, però que el gas natural que els Estats Units han exportat a Europa després del tancament del mercat rus s'aconsegueix mitjançant aquesta tècnica.
Ha dit que el fet d'haver d'importar el gas augmenta les emissions contaminants, quan és una font d'energia que Europa "té, però té prohibida".
"Té sentit això? Té sentit? En algun moment haurem de començar a pensar si això ens porta en la direcció correcta", ha afegit el president de Repsol.
D'altra banda, ha criticat que Europa ha reduït emissions portant la indústria intensiva a la Xina, quan, ha detallat, el país asiàtic és el responsable del 30% de totes les emissions contaminants.
Ha afegit que "Europa s'ha convertit en el mercat dels xinesos" i ha subratllat que la majoria de productes xinesos que es consumeixen a Europa han estat produïts amb carbó.
CATALUNYA
Brufau ha assegurat que Catalunya "té tots els atributs per tenir èxit" econòmic malgrat la competència que exerceix Madrid dins Espanya.
Ha dit que Madrid "ha tingut la sort" de tenir totes les empreses grans, ser el punt radial de totes les infraestructures i tenir totes les autoritats regulatòries.
"Estem competint en un territori advers", ha subratllat, i ha dit que cal saber què pot aportar Catalunya per atreure inversions.
Ha afirmat que Catalunya té seguretat jurídica i una estructura financera a curt i mitjà termini que permet pensar que tindrà recursos per finançar serveis públics, però que no té una fiscalitat pertinent: "A Catalunya és més gravosa que en altres llocs d'Espanya".
A més, ha assegurat que s'ha de millorar el finançament de Catalunya i les infraestructures de transport, amb l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona, la millora de la xarxa viària i ferroviària, i la connexió dels ports de Barcelona i Tarragona amb el corredor mediterrani.