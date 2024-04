Brown (Cook Islands) aposta per combatre els desafiaments marítims i deixar-se guiar per la ciència

"Vivim en harmonia amb el nostre oceà i per a nosaltres aquesta harmonia no és negociable", ha dit a Barcelona



El primer ministre de les illes Cook, Marc Brown, ha assegurat que els desafiaments marítims són responsabilitats compartides que s'han de combatre en conjunt i ha demanat deixar-se guiar "per la ciència i el coneixement, no per la por".

Ho ha destacat en la Conferència del Decenni de l'Oceà, que ha obert aquest dimecres la directora general de la Unesco, Audrey Azoulay, i en la qual ha participat el príncep Albert II de Mònaco i clausuraran la ministra de Ciència, Innovació i Universitats, Diana Morant, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i l'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni.

"Vivim en harmonia amb el nostre oceà i per a nosaltres aquesta harmonia no és negociable", ha subratllat Brown, que ha destacat el compromís de la seva regió a combatre les amenaces que suposa el canvi climàtic, la pèrdua de biodiversitat i hàbitats, el desgast i la pol·lució.

Després de reivindicar l'estratègia 2050 que s'ha aprovat per al Pacífic Blau, ha explicat que recull solucions orientades a actuar malgrat admetre que "és molt difícil gestionar efectivament el que no es pot mesurar".

Per això, considera imperatiu fer una aproximació sobre aquesta assumpte i confiar en la recerca científica: "Només a través d'un compromís de decisions basades en l'evidència, podem esperar a assegurar la salut i la integritat del medi ambient marí per a les futures generacions".

També ha demanat que a arxipèlags com el seu se'ls involucri en el codisseny dels sistemes de recerca per identificar i prioritzar els principals reptes a afrontar en pro de les futures generacions.