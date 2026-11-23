BARCELONA, 23 nov. (EUROPA PRESS) -
El conseller delegat de Henkell Freixenet, Andreas Brokemper, ha assegurat que el 'prosecco' italià "ha canviat les preferències dels consumidors", en una entrevista a 'Expansión' aquest dilluns recollida per Europa Press.
Brokemper ha celebrat l'èxit que ha tingut Freixenet en el passat, però ha matisat que cal adaptar-se a aquestes preferències per créixer en el futur: "Si volem que aquest èxit tingui continuïtat ens hem d'adaptar a les tendències del consum".
Per això, ha subratllat la necessitat d'innovar perquè "el consum d'escumosos ha canviat" i l'empresa ha de presentar una oferta per als nous consumidors.
Henkell Freixenet produeix prop de 100 milions d'ampolles anuals, de les quals el 50% són de cava i la resta, d'altres vins escumosos, especialment 'prosecco'.
D'altra banda, Brokemper ha explicat que el 80% dels ingressos de la companyia provenen del negoci internacional, i que els principals mercats són Alemanya i el Regne Unit.
PÈRDUES EL 2024
Henkell Freixenet va registrar unes pèrdues de 14,4 milions d'euros el 2025, respecte al benefici de 5,3 milions del 2024, i la facturació va ser de 188 milions, un 19% menys.
Aquests resultats es deuen a l'impacte de dos anys de sequera al Penedès (Barcelona) i a les indemnitzacions per l'expedient de regulació d'ocupació (ERO), que va afectar 154 persones.
Brokemper ha explicat que la "reestructuració era necessària per ser més eficients i sostenibles" i ha assegurat que ja està acabada.