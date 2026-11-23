BARCELONA 23 nov. (EUROPA PRESS) -
El conseller delegat de Henkell Freixenet, Andreas Brokemper, ha assegurat que el 'prosecco' italià "ha canviat les preferències dels consumidors", en una entrevista a 'Expansión' aquest dilluns recollida per Europa Press.
Brokemper ha celebrat l'èxit que ha tingut Freixenet en el passat, però ha matisat que cal adaptar-se a aquestes preferències per créixer en el futur: "Si volem que aquest èxit tingui continuïtat ens hem d'adaptar a les tendències del consum".
Per això, ha subratllat la necessitat d'innovar perquè "el consum d'escumosos ha canviat" i l'empresa ha de presentar una oferta per als nous consumidors.
Henkell Freixenet produeix prop de 100 milions d'ampolles anuals, de les quals el 50% són de cava i la resta, d'altres vins escumosos, especialment 'prosecco'.
D'altra banda, Brokemper ha explicat que el 80% dels ingressos de la companyia prové del negoci internacional, i que els principals mercats són Alemanya i el Regne Unit.