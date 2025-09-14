La britànica Punto Health obre una filial a Barcelona

BARCELONA 14 set. (EUROPA PRESS) -
L'empresa britànica Punto Health, especialitzada en solucions tecnològiques per a l'atenció de l'Alzheimer i altres malalties mentals, ha obert una filial a Barcelona.
Per establir-se a Barcelona, Punto Health ha comptat amb el suport de l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat (Acció), a través de l'Oficina Exterior de Comerç i Inversions a Londres, explica el Departament en un comunicat aquest diumenge.
L'empresa ha creat una plataforma digital basada en intel·ligència artificial que ofereix suport personalitzat a pacients, cuidadors i professionals de la salut.
La plataforma integra dues eines principals: un test digital que permet la detecció precoç i seguiment del risc de deterioració cognitiva i una aplicació d'atenció diària amb plans d'estimulació cognitiva, exercici físic, un diari de símptomes i un assistent virtual.
La CEO i fundadora de Punto Health, Anna Muñoz-Farré, ha explicat que "el diagnòstic de demència és sovint lent i difícil de gestionar a casa", per la qual cosa ofereixen una tecnologia que dona suport continu i personalitzat a cada pacient i família.
L'empresa ha col·laborat amb l'Ace Alzheimer Center Barcelona per dur a terme el projecte i l'aplicació d'atenció diària es troba en fase pilot en centres de Catalunya, com l'Hospital del Mar i el de Granollers (Barcelona).