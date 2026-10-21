Briolf preveu invertir 80 milions per accelerar el creixement i millorar la rendibilitat

GIRONA 21 oct. (EUROPA PRESS) -
L'empresa de química especialitzada Briolf ha anunciat l'engegada del seu nou pla estratègic 2026-2030, que contempla una inversió de 80 milions d'euros per accelerar el creixement, reforçar les seves capacitats i millorar la rendibilitat, informa en un comunicat aquest dimecres.
L'objectiu del pla és obtenir gairebé 400 milions d'euros en vendes i superar els 50 milions d'euros d'ebitda el 2030, i combina el creixement dels seus negocis i l'expansió internacional.
Una part important de les inversions previstes serà per construir una nova fàbrica als Estats Units i una nova planta de producció especialitzada en la producció d'aerosols, a Castellbell i el Vilar (Barcelona).
L'empresa preveu que el creixement es concentri en les seves tres divisions: Coatings, especialitzada en recobriments per automoció i indústria; Aerosols, amb solucions per art urbà, decoració, bricolatge i aplicacions industrials, i Bonding, centrada en adhesius, màstics i sistemes d'unió.
El CEO de l'empresa, Xavier Sagué, ha explicat que l'objectiu és créixer "i aprofitar les oportunitats de cada mercat i les sinergies entre els nostres negocis".