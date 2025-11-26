Brico Depôt Iberia tanca el tercer trimestre amb 122 milions de vendes (+9,8%)

BRICO DEPÔT IBERIA - Arxiu
BARCELONA 26 nov. (EUROPA PRESS) -
Brico Depôt Iberia ha tancat el tercer trimestre del seu exercici fiscal 2025-2026 amb unes vendes de 122 milions d'euros, un 9,8% més que en el mateix període de l'any anterior, informa aquest dimecres en un comunicat.
L'empresa ha assenyalat que aquest resultat "consolida la tendència positiva registrada al llarg de l'any" i que ha estat, en les seves paraules, especialment notable en comparació amb el mercat, amb guanys significatius de quota a Espanya.
Ha afegit que durant el període hi ha hagut un "fort impuls de l'e-commerce" i una penetració més gran en el canal professional.
El CEO de l'empresa, Chris Bargate, ha explicat que el tercer trimestre mostra la "capacitat per evolucionar en un context de mercat exigent" i ha celebrat el reforç de la posició de l'empresa a Espanya i a Portugal.
D'altra banda, la matriu de la companyia, Grup Kingfisher, va tancar el període amb unes vendes de 3.252 milions de lliures (3.701 milions d'euros), un 0,9% més en termes comparables.