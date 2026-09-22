Brico Depôt Iberia guanya 13 milions de lliures en el seu primer semestre fiscal, un 17% més

BARCELONA 22 set. (EUROPA PRESS) -
Brico Depôt Iberia va tancar el primer semestre del seu any fiscal amb un benefici de 13 milions de lliures (15,2 milions d'euros), un 17% més que en el mateix període de l'any passat, informa en un comunicat aquest dimarts.
L'empresa ha explicat que aquest increment ha estat impulsat per una millora del marge brut que ha compensat l'increment dels costos operatius derivat d'una xarxa de botigues més àmplia.
Els ingressos van ser de més de 243 milions de lliures (283,3 milions d'euros), un 11% interanual més, impulsat pel fort avenç del negoci professional, l'obertura de nous centres, la inversió en preus més competitius, la millora de l'experiència en botiga i l'ampliació de la seva oferta de serveis.
En concret, les vendes a professionals van créixer un 46% interanual i el seu pes sobre el total de vendes va passar del 17,6% al 23,5%, per la "forta acollida del programa de fidelització PRO".
El CEO de la companyia, Chris Bargate, ha posat en valor "la confiança del grup Kingfisher en el potencial de la península Ibèrica".