Brico Depôt Iberia guanya 13 milions en l'activitat minorista en el seu primer semestre fiscal (+84%)

BARCELONA 23 set. (EUROPA PRESS) -
Brico Depôt Iberia ha tancat el seu primer trimestre fiscal de l'exercici 2025-26 amb un benefici de l'activitat minorista de 13 milions d'euros, un 84% més 'like-for-like' "impulsat per un marge brut i una eficiència operativa més grans", informa en un comunicat aquest dimarts.
Les vendes van arribar als 256 milions d'euros, un 10,2% més 'like-for-like' i l'empresa ha explicat que l'increment "ha estat possible gràcies a una oferta millorada".
Ha detallat que el comerç electrònic ja representa el 27,6% del total de les vendes en línia i que ha estat impulsat per "una varietat de productes més gran, el control de qualitat i una millor disponibilitat per al client".
D'altra banda, l'empresa ha aconseguit una penetració del 17,6% en el segment de clients professionals, 1,8 punts percentuals més que un any enrere, i que ha incorporat 27 'partners' de venda professional.
El CEO de la companyia, Chris Bargate, ha explicat que els resultats són "una clara mostra" que l'estratègia actual de l'empresa funciona, i ha celebrat que la companyia està guanyant quota de mercat.