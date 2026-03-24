Brico Depôt Iberia factura 491 milions en 2025, un 8,8% més

BARCELONA 24 març (EUROPA PRESS) -
Brico Depôt Iberia va tancar l'exercici 2025 amb una facturació de 425 milions de lliures (491 milions d'euros), un 8,8% més que l'any anterior, informa en un comunicat aquest dimarts.
L'empresa ha explicat que el creixement s'ha sustentat en l'augment del volum i del nombre de transaccions fetes, amb una evolució positiva en totes les categories, i en una "activació comercial especialment eficaç" que li ha permès guanyar quota de mercat.
El benefici operatiu de l'empresa va ser de 15 milions de lliures (17,3 milions d'euros), un 85% interanual més, per una combinació de més creixement, més benefici brut i "una gestió rigorosa dels costos operatius".
La companyia ha assenyalat que el negoci orientat a professionals ha estat una de les palanques "més clares" de l'exercici, ja que van créixer un 35,5%.
Les vendes de comerç electrònic van créixer un 16%, mentre que el 'marketplace' "va continuar escalant" fins a representar el 30% de les vendes en línia.