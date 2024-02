Breton xifra en 200.000 milions la inversió necessària per a una nova xarxa digital global a la UE

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 26 febr. (EUROPA PRESS) -

El comissari de Mercat Interior de la Comissió Europea, Thierry Breton, ha xifrat en 200.000 milions d'euros el pressupost necessari perquè la UE es doti d'una nova xarxa digital global, i ha demanat la participació público-privada en l'impuls d'una regulació adaptada a l'actualitat.

Breton ha atès als mitjans de comunicació abans de pronunciar la conferència 'Canviar l'ADN de la nostra infraestructura de connectivitat' en el Mobile World Congress (MWC), un esdeveniment que ha començat aquest dilluns i se celebra fins dijous al recinte Gran Via de Fira de Barcelona.

El comissari veu "absolutament fonamental treballar ara en la infraestructura digital correcta" per a tots els serveis, perquè considera que encara no existeix la correcta xarxa per complir amb les necessitats: per aquest motiu s'ha impulsat una gran consulta a tots els emprenedors.

Per a Breton és molt important assistir a l'MWC quatre dies després de presentar el Llibre Blanc de la Comissió Europea que senti les bases per a una futura llei de xarxes digitals: "Estem advocant per un nou enfocament revolucionari per a les xarxes digitals i cadascun de nosaltres hauria de ser part d'aquest projecte extremadament important per al pròxim mandat, per a la pròxima Comissió".

Ha recordat que les regulacions actuals es van aprovar 25 anys enrere, per la qual cosa era necessari "revisar què està funcionant bé i què no. I és veritat que des de llavors la tecnologia ha evolucionat massivament, dràsticament", per la qual cosa ha defensat una infraestructura global per a la UE.