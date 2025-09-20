Brazís (Endesa) reclama més inversió i millor retribució per impulsar la indústria catalana

Defensa les renovables però amb el "suport" nuclear i de xarxes elèctriques millorades
BARCELONA, 20 set. (EUROPA PRESS) -
El director d'Endesa Catalunya, Enric Brazís, ha reclamat més inversió i millor retribució per impulsar la indústria catalana, i per això demana a la CNMC una taxa de retribució financera (TRF) per al sector substancialment superior al què preveu: "Les empreses elèctriques volem invertir però necessitem un marc regulatori que ho permeti".
En una entrevista d'Europa Press, ha dit que la taxa actual de les inversions a la xarxa de distribució elèctrica i la proposta de nova metodologia de retribució d'aquesta activitat "no reflecteixen ni el risc d'aquesta activitat ni l'ambició que exigeix aquesta transformació", i creu que l'èxit de la transició energètica depèn de les inversions.
La CNMC va proposar que la taxa (que determina la rendibilitat que reben els operadors per les seves inversions en infraestructures elèctriques) sigui del 6,46% per a aquesta activitat els anys 2026-2031: "La taxa proposada no s'ajusta als valors del mercat i als estàndards europeus que ens situen entre el 7,3 i el 8,5", avisa Brazís.
Ha assegurat el compromís d'Endesa amb un esforç inversor, però amb un suport regulatori, mentre que la proposta del model retributiu de la CNMC "dona a entendre que la CNMC no considera necessària la inversió a la xarxa per part de les empreses distribuïdores".
Com a exemple, ha dit que 294 dels 354 nusos elèctrics a Catalunya no tenen capacitat disponible per a noves connexions, i en els altres 60 la capacitat disponible és de 1.086 MW, el qual reflecteix "una limitació significativa per al desenvolupament de nous projectes energètics estratègics".
ESPANYA "ÉS UNA OPORTUNITAT INDUSTRIAL"
Quant a les capacitats de la xarxa arreu d'Espanya, ha lamentat que entorn del 80% de la xarxa està col·lapsada i moltes províncies no tenen capacitat, fet que "limita el desenvolupament industrial i frena projectes estratègics que podrien posicionar Espanya com un líder a Europa".
Per això, ha defensat aprofitar que Espanya "és una oportunitat industrial única" pels seus avantatges naturals de sol i vent i pels seus preus competitius d'electricitat que la converteixen en una destinació atractiva per a la indústria.
També ha destacat la necessitat de simplificar tràmits administratius i urbanístics per a projectes energètics sostenibles, i ha advertit que l'emmagatzematge energètic serà un dels grans factors d'estabilitat de les xarxes.
EL "PRECIPITAT" TANCAMENT NUCLEAR
Brazís ha assegurat que Catalunya no pot permetre's el calendari de tancament previst per a les nuclears, que qualifica de precipitat: constata que molts organismes i institucions recomanen mantenir les centrals, l'energia de les quals subministra el 56,7% de la generació elèctrica a Catalunya "i només un 24,6% de la potència instal·lada", i ha lamentat la càrrega fiscal a aquesta tecnologia.
Si tanquen, "la seguretat de subministrament i les emissions es veurien compromeses" a Catalunya, i ha recordat que el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, va advertir d'una 'apagada industrial' en aquest cas.
L'AVÍS DE L'APAGADA D'ABRIL
També s'ha referit a l'apagada d'abril a Espanya, que considera un avís que el sistema elèctric a Espanya i Europa està canviant i "necessita una revisió valenta, tècnica i incentivadora" que asseguri el subministrament, la resistència a les infraestructures i la confiança de la gent.
Ha insistit que manquen "fonts de generació fermes, que aportin estabilitat al sistema i que complementin a les renovables", les quals no considera un problema però necessiten dues coses: el suport de la nuclear i que les xarxes elèctriques millorin per portar aquesta energia neta al client final.
"Necessitem un model més alineat amb la resta dels països del nostre entorn que permeti atreure capital i talent per reforçar les nostres infraestructures", ha afegit.
CATALUNYA, PRIORITÀRIA
Ha explicat a més que Catalunya és una prioritat d'Endesa "per liderar la transició cap a una economia industrial descarbonizada, electrificada i digital" i on desplegar així inversions energètiques d'alt impacte.
Entre els projectes industrials amb impacte en la demanda energètica ha destacat, a Mont-roig del Camp (Tarragona), el desenvolupament de la planta de bateries de Lotte Energy Materials; a Tarragona, l'Ecoplanta de Repsol i la futura fàbrica de reciclatge de bateries de Basf; i a Catalunya en general, la connexió de noves plantes dessaladores.
També ha citat el Projecte Submer (la gigafactoria d'IA amb dues plantes de 50MW), el nou Hospital Clínic de Barcelona, i el Catalunya Media City (a les antigues Tres Xemeneies).