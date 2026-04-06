Bravo (PP), sobre el rècord de 22 milions d'afiliacions al març: "Veiem maquillatge del Govern"

MADRID 6 abr. (EUROPA PRESS) -
El sotssecretari d'Hisenda, Habitatge i Infraestructures del Partit Popular, Juan Bravo, veu "maquillatge" del Govern en el rècord de 22 milions d'afiliacions a la Seguretat Social aconseguit en el mes de març en termes desestacionalitzats.
"Utilitzen, segons els interessi, la dada desestacionalitzada, quan la Setmana Santa ha estat aquí. Analitzin el dia a dia de les afiliacions i veuran que en cap dia s'han produït 22 milions d'afiliats. Llavors, maquillatge", ha assenyalat el sotssecretari del PP en roda de premsa des de 'Gènova'.
En concret, en termes desestacionalitzats, el nombre de cotitzadors a la Seguretat Social va registrar una pujada mensual de 80.274 afiliats (+0,4%), la qual cosa va portar al sistema a superar per primera vegada els 22 milions d'ocupats, amb un total de 22.010.532 cotitzadors, 523.579 més que al març de 2025.
Per la seva banda, les dades mitjanes apunten a un increment de l'afiliació de 211.510 cotitzadors al març respecte al mes anterior (+1%), la qual cosa situa el nombre d'afiliats mitjans en xifra rècord per a aquest mes, amb 21.882.147 cotitzadors.
Del seu costat, l'atur registrat en les oficines dels serveis públics d'ocupació va baixar en 22.934 persones al març en relació al mes anterior (-0,9%), fins a situar-se en el seu nivell més baix en un mes de març en els últims 18 anys, amb un total de 2.419.712 aturats.
Quant al detall de les dades, Bravo ha advertit que dos de cada deu contractes són indefinits a jornada completa. "La resta són o temporals, o a temps parcial, o fixos discontinus", ha lamentat.
DEMANARÀ QUE EL GOVERN RETORNI ELS DINERS RECAPTATS DE MÉS
Coincidint amb l'inici de la Campanya de la Renda 2025, que arrenca aquest mateix dimecres, Bravo ha criticat que ara Espanya registra "sous més baixos, amb impostos més alts, amb ocupacions precàries i amb habitatge cada vegada més car", per la qual cosa ha insistit que el Govern retorni als espanyols "tots els diners que ha recaptat de més".
"Si fem anàlisi d'algunes dades per veure exactament quan parlem d'aquest infern fiscal al fet que no estem referint per exemple si agafem les dades de l'any 2018 de l'IRPF es va recaptar una mica més de 82.800 milions d'euros. Si agafem les dades ja tancades de l'any 2025 de l'IRPF són 142.400 milions d'euros, un 72% més", ha assenyalat Bravo.
Si s'analitza el conjunt de la recaptació de l'any 2025 entre impostos i cotitzacions socials comparat amb l'any 2018, Bravo ha indicat que són 180.000 milions més, un increment del 55% en aquest temps. "Un rècord absolut de recaptació però també d'incompetència i d'indiferència amb la necessitat dels espanyols", ha lamentat el sotssecretari del PP.
Per això, ha insistit que el Govern ha de recaptar menys perquè els espanyols tinguin més i ha anticipat que aquesta serà una de les prioritats d'Alberto Núñez Feijóo si arriba a la Moncloa.
HABITATGE: DEROGAR LA LLEI D'HABITATGE O TREURE LA LLEI 'ANTIOKUPAS'
Preguntat sobre els contactes que iniciarà Sumar amb tots els grups per buscar suports de cara al reial decret-llei per a la pròrroga extraordinària de fins a un màxim de dos anys dels lloguers que vencen aquest 2026 i 2027, Bravo ha assenyalat que "serà una bona oportunitat per parlar-los del greu problema que estan causant als espanyols en el tema d'habitatges".
El PP ja ha avançat el seu vot en contra del decret que inclou mesures sobre habitatge, encara que el sotssecretari del PP ha apuntat que proposarà a Sumar en les reunions derogar la llei d'habitatge "que ha generat que hagin desaparegut 120.000 habitatges del mercat de lloguer" o tramitar la 'llei antiokupas' que el seu grup té registrada en el Congrés.
"I si ens deixen tramitar aquesta llei que també tenim presentada al Congrés i aprovada al Senat de la Llei del Sòl? I si fem unes rebaixes fiscals per fer que l'accés a l'habitatge sigui més fàcil?", ha plantejat Juan Bravo.