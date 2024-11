Brachlianoff (Veolia) assegura que "no hi ha cap motiu" per vendre Agbar

Preveu invertir 50 milions en adquisicions a Espanya aquest any

BARCELONA, 25 nov. (EUROPA PRESS) -

La CEO de Veolia, Estelle Brachlianoff, ha descartat que l'empresa es plantegi la venda d'Agbar: "No hi ha cap motiu, més aviat al contrari".

En una trobada amb la premsa aquest dilluns, Brachlianoff ha subratllat que Agbar té un volum de negoci de 2.000 milions d'euros.

Ha assegurat que "no hi ha cap conversa o discussió" per vendre Agbar i ha descartat que hi hagi canvis en l'estructura de capital de l'empresa, que és 100% propietat de Veolia.

Preguntada per la relació amb CriteriaCaixa i l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) a Aigües de Barcelona, la CEO del grup ha assenyalat que és un "partenariat que funciona perfectament", per la qual cosa tampoc no veu necessitat de canviar-lo.

"Són socis importants per gestionar l'engranatge per gestionar les necessitats de Catalunya", ha afegit Brachlianoff.

AUGMENT DE LA INVERSIÓ

La principal directiva de l'empresa ha apuntat que la companyia preveu destinar 50 milions d'euros a la compra de vuit companyies aquest any, que s'afegeixen a les inversions ordinàries que fa en les infraestructures d'aigua.

La companyia també preveu incrementar la seva presència al país a través de creixement orgànic, 'capex', noves associacions o amb la compra d'empreses, i ha assegurat que aquest any preveu la compra de fins a vuit companyies del sector de l'electrificació.

Ha explicat que les previsions passen per incrementar les inversions a Espanya, amb un 40% més fins al 2030 sobre els 2.600 milions invertits fins al 2023.

AUGMENT DE LA FACTURA

Preguntada per l'augment del 6% en la factura de l'aigua d'Aigües de Barcelona, Brachlianoff ha recordat que és una decisió de l'AMB i que aquest capital es destinarà a millorar la infraestructura.

Ha explicat que la factura de l'aigua representa prop de l'1% del pressupost anual de les famílies espanyoles i que aquestes inversions han de servir perquè el percentatge es mantingui.

"Permetrà cobrir les inversions futures", ha assenyalat, i ha afegit que l'empresa preveu fer inversions per fer front a la sequera.

Ha destacat les inversions fetes fins ara per l'empresa per reduir els efectes de la sequera i les que està estudiant amb l'AMB per fer fins al 2030.