Boye recomana a Puigdemont no tornar ara per evitar una possible detenció o citació judicial

Jesús Hellín - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 7 oct. (EUROPA PRESS) -
Gonzalo Boye, advocat de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, ha dit que no li recomana tornar de Waterloo fins que el Tribunal Suprem (TS) li apliqui l'amnistia, per evitar una "situació incòmoda davant d'una detenció policial o davant d'una citació judicial".
En una entrevista durant el primer capítol del nou pòdcast de Vilaweb 'La fi de l'exili', ha assegurat que es podria "tornar a dictar una ordre d'ingrés a la presó" o se li podria convocar a declarar davant del TS, malgrat que l'alt tribunal ha deixat sense efecte l'ordre de detenció.
Ha explicat que, en no haver-se aplicat a Puigdemont l'amnistia, encara "estaria sotmès a procés" si torna, i ha convingut que la situació del també líder de Junts no és igual que la setmana passada, encara que sí semblant, segons ell.
També ha afirmat que els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig no estan amnistiats, i que tampoc no ho estan "cap de les persones que han recorregut davant del Tribunal Constitucional" (TC).
Quant a l'ordre de detenció que ha quedat desactivada, Boye ha dit que la decisió ha de notificar-se als cossos i forces de seguretat de l'Estat, encara que "no tot policia té per què estar informat de les vel·leïtats processals", i que per això una hipotètica detenció no tindria conseqüències.
"Jo crec que la situació està bastant clarificada, però no està del tot clarificada", i ha afegit que Puigdemont ha de preservar una institucionalitat més enllà de la seva situació personal, i que, després de 9 anys fora, no va de dies ni de setmanes, segons ell.
PRESSES EN EL PSOE
Boye considera que ara el president del TC, Cándido Conde-Pumpido, té pressa per aplicar l'amnistia per interessos polítics del PSOE: "Crec que les presses de Conde-Pumpido són les presses del Partit Socialista".
Creu que el PSOE vol que Puigdemont torni "enmig de la campanya electoral per diluir l'efecte del retorn" i fer-ne electoralisme.
Per a Boye, el que pensa el PSOE és: "Davant de la realitat de la tornada, doncs millor que entri ràpid i ho fiquem en l'enrenou de la campanya", i l'advocat ha afegit que recolza la visió de Puigdemont de preservar la institucionalitat en el seu retorn.