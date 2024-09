Boye, sobre Puigdemont: "No s'ha entregat en set anys, no s'entregarà ara"

BARCELONA, 15 set. (EUROPA PRESS) -

L'advocat de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ha assegurat que el líder de Junts no s'ha entregat en set anys i que "no s'entregarà ara", i ha negat que els Mossos d'Esquadra els traslladessin la intenció de deixar assistir Puigdemont al Parlament el passat 8 d'agost quan va tornar.

"A nosaltres mai no ens van donar un missatge així. Ni oficialment ni extraoficialment. Ara s'estan cobrint les espatlles, per això ara surten tot aquest tipus de missatges", ha defensat en una entrevista publicada aquest diumenge a 'El Nacional' i recollida per Europa Press.

Ha sostingut que no hi ha delicte i ha retret que, textualment, s'intenti donar una altra interpretació al delicte de malversació: "Si algú està realment amoïnat pel que va passar el dia 8, que exigeixi la responsabilitat als que van organitzar aquest fiasco".

Així mateix, ha considerat que l'actual president de la Generalitat, Salvador Illa, "probablement" és a la Presidència perquè, textualment, el Tribunal Suprem no va permetre que Puigdemont pogués fer campanya electoral a Catalunya.

Després de ser preguntat per si Puigdemont hauria guanyat les eleccions en el cas de ser a Catalunya, Boye s'ha mostrat "convençut que sí, perquè Salvador Illa va necessitar les crosses de Pedro Sánchez i les cinc jornades de reflexió de Pedro Sánchez per avançar uns escons".