Boye presentarà un recurs d'empara per aplicar l'amnistia a Puigdemont

BARCELONA 26 juny (EUROPA PRESS) -

L'advocat de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ha anunciat aquest dijous que ja prepara el recurs d'empara perquè s'apliqui la llei d'amnistia a Puigdemont i pugui tornar a Catalunya, després que el Tribunal Constitucional (TC) hagi avalat la llei.

En una entrevista a 'El Matí de Catalunya Ràdio' recollida per Europa Press abans que es fes públic l'aval del TC, Boye ha explicat que, un cop pugui llegir la sentència detalladament, tindrà fins a finals de juliol per presentar el recurs però no consumirà el termini.

"El problema no és la llei d'amnistia, que avui entenem que es declararà constitucional, sinó els jutges que no volen respectar la voluntat del legislador i aplicar-la", ha afegit; sobre un eventual retorn de l'expresident, ha dit que tornarà quan s'aixequin les mesures cautelars.